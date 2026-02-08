Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội nữ và dân tộc thiểu số

Ngày 8/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV phối hợp cùng Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội khóa XV tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội khóa XV đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có 160 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI là phụ nữ, người dân tộc thiểu số và ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến việc không ngừng nâng cao tỷ lệ và chất lượng đại diện của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử - những người mang hơi thở thực tiễn, tiếng nói đặc thù của giới và của đồng bào các dân tộc thiểu số đến với nghị trường.

Hội nghị góp phần giúp các ứng viên đại biểu Quốc hội, đặc biệt đối với người ứng cử là phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số có đủ tự tin, bản lĩnh và trang bị đầy đủ "hành trang" cần thiết trước khi bước vào cuộc vận động bầu cử. Hội nghị giúp các ứng viên nắm vững quy định pháp luật; trang bị kỹ năng cần thiết để xây dựng được hình ảnh người đại diện tiêu biểu trong mắt cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV dự hội nghị nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, thông qua kiến thức thu thập tại Hội nghị xây dựng chương trình hành động hiệu quả và khả thi. Chương trình cần phản ánh được những vấn đề nóng bỏng tại địa phương, từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chăm sóc y tế, giáo dục vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bám sát chức năng của Quốc hội là lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; phát huy bản sắc và thế mạnh cá nhân...

Lãnh đạo Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội cũng lưu ý các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tuân thủ việc thực hiện vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng; chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trong một ngày, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ được giới thiệu khái quát về Quốc hội, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội; sự tham gia của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại Quốc hội; kinh nghiệm lựa chọn nội dung Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ; kinh nghiệm lựa chọn nội dung Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội là dân tộc thiểu số; kỹ năng xây dựng và trình bày Chương trình hành động.Các đại biểu tham gia chương trình thực hành xây dựng và trình bày Chương trình hành động; chia sẻ kinh nghiệm và thực hành giao tiếp với cơ quan báo chí, truyền thông trong vận động tranh cử./.

Biểu dương những đóng góp tích cực của các nữ đại biểu Quốc hội Đối với các nữ đại biểu kết thúc nhiệm kỳ khóa XV, chuyển công tác sang môi trường khác, Chủ tịch Quốc hội mong muốn dù ở bất cứ cương vị nào, các nữ đại biểu tiếp tục đóng góp cho Quốc hội.