Chủ tịch nước Lương Cường cùng đại biểu kiều bào dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn

Sáng 8/2 (tức ngày 20 tháng chạp), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Xuân Quê hương 2026,” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thường niên, góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc; đồng thời tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc; lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu, kiều bào đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của đức Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng, bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống vô cùng quý giá cho Thủ đô và đất nước mãi trường tồn; đồng thời, bày tỏ lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thành công đột phá hơn nữa vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; cũng như cẩn cáo với các bậc tiền nhân sự trở về quê mẹ của bà con Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới.

Tiếp đó, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào đã tham gia hoạt động thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện diễn ra khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp mà theo truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam là ngày tiễn ông Công ông Táo chầu trời, với ngụ ý "cá chép vượt Vũ môn hóa rồng," biểu tượng cho sự kiên trì và bền bỉ để hướng tới sự phát triển và thành công.

Trong không khí thân tình, hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân mới, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chia sẻ với bà con kiều bào về tình hình công việc, cuộc sống; cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước; chúc cho tất cả bà con một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công.

Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Theo chương trình vào tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc Tết kiều bào, đánh trống hội khai Xuân trong Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dành cho toàn thể kiều bào về dự.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng,” diễn ra từ ngày 6-9/2 (tức ngày 19-22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Hà Nội và kết nối Ninh Bình với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào. Đây là một sự kiện văn hóa-chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và luôn được bà con kiều bào chờ đón mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước./.