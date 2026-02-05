Thế giới
Nga cáo buộc Mỹ không nhất quán trong quan hệ song phương

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các tuyên bố thiện chí hợp tác của Mỹ không phù hợp với chính sách trừng phạt và làm trầm trọng thêm căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực.

Minh Hiếu
Nga cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách không nhất quán trong quan hệ song phương

Miền Đông Cuba chìm trong bóng tối do sự cố hệ thống điện

Lễ hội hoa anh đào núi Phú Sĩ bị hủy do quá tải du khách

Minh Hiếu
(Vietnam+)
