Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Houthi cân nhắc khả năng tấn công Israel nếu Mỹ không kích Iran

Đài phát thanh công cộng KAN News của Israel đưa tin lực lượng Houthi tại Yemen nhiều khả năng sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các tàu của Mỹ nếu Washington tiến hành không kích Iran.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Houthi cân nhắc khả năng tấn công Israel nếu Mỹ không kích Iran
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Lực lượng Houthi cân nhắc khả năng tấn công Israel nếu Mỹ không kích Iran.

Mỹ và Nga nhất trí nối lại đối thoại quân sự cấp cao.

Những lo ngại khi Hiệp ước New START hết hạn.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Houthi #Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ Houthi #Mỹ tấn công Houthi #Houthi hạ máy bay không người lái Mỹ #Houthi bắn tàu Mỹ #Mỹ không kích Houthi #Houthi tấn công tàu Mỹ #Houthi tấn công tàu sân bay Mỹ #Houthi Iran #Mỹ Iran #Đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ #Xung đột Mỹ-Iran trên Biển Arab #Mỹ - Iran #Tiến trình đàm phán Iran-Mỹ #Tình hình quan hệ Mỹ-Iran #Mỹ điều tàu chiến đến Iran #Chính sách quân sự Mỹ-Iran #Mỹ đe dọa tấn công Iran #Chính sách đối đầu Mỹ-Iran #Chiến thuật nghi binh Mỹ với Iran #Chính sách Mỹ với Iran #Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ #Căng thẳng Mỹ–Iran #Căng thẳng Mỹ–Iran gia tăng #Căng thẳng Iran-Mỹ-Israel #Mỹ can thiệp vào Iran #xung đột Mỹ Iran #Quan hệ ngoại giao Iran-Mỹ

Podcast mới nhất