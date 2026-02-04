Va chạm liên hoàn trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây, tài xế tử vong

Bản tin 60s ngày 4/2/2026 gồm những nội dung sau:

Va chạm liên hoàn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, tài xế tử vong.

Công ty Đồ hộp Hạ Long thua lỗ nặng nề sau “lùm xùm” 130 tấn lợn bệnh.

Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau tiệc tất niên tại TP Hồ Chí Minh.

Vàng miếng bật tăng hơn 10 triệu đồng/lượng.

Công an điều tra vụ hơn 1.200 gốc hoa ly bị chặt phá sát Tết tại Hà Nội.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công ngay trước vòng đàm phán tại Abu Dhabi.

UAV Iran bị bắn hạ khi áp sát tàu sân bay Mỹ trên biển Arab.

Tổng thống Trump yêu cầu Đại học Harvard chi 1 tỷ USD “bồi thường”./.