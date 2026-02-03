Bản tin 60s ngày 3/2/2026 gồm những nội dung sau:

Thợ cắm lan hồ điệp thu nhập hàng chục triệu đồng dịp cận Tết.

Khởi tố tài xế xe Lexus mở cửa ô tô gây tai nạn khiến 1 cháu bé tử vong.

Chợ đêm Lê Duẩn đông khách cận Tết, tiểu thương lo sức mua chậm.

Sở Xây dựng lên tiếng về đề xuất tạm dừng chỉnh trang hồ Con Rùa.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh theo đà phục hồi thế giới.

Không kích quy mô lớn khiến Kiev rung chuyển trong đêm.

Nga và Mỹ giữ kín nội dung trao đổi về tiến trình Ukraine.

Báo Mỹ nói thẳng lý do Washington chưa tấn công Iran./.