Thợ cắm lan hồ điệp thu nhập hàng chục triệu đồng dịp cận Tết

Giáp Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu trang trí hoa lan hồ điệp tại Hà Nội tăng mạnh, kéo theo lượng thợ cắm hoa thời vụ làm việc hết công suất tại nhiều chợ hoa lớn trong nội thành.

Bản tin 60s ngày 3/2/2026 gồm những nội dung sau:

Thợ cắm lan hồ điệp thu nhập hàng chục triệu đồng dịp cận Tết.

Khởi tố tài xế xe Lexus mở cửa ô tô gây tai nạn khiến 1 cháu bé tử vong.

Chợ đêm Lê Duẩn đông khách cận Tết, tiểu thương lo sức mua chậm.

Sở Xây dựng lên tiếng về đề xuất tạm dừng chỉnh trang hồ Con Rùa.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh theo đà phục hồi thế giới.

Không kích quy mô lớn khiến Kiev rung chuyển trong đêm.

Nga và Mỹ giữ kín nội dung trao đổi về tiến trình Ukraine.

Báo Mỹ nói thẳng lý do Washington chưa tấn công Iran./.

(Vietnam+)
#tài xế lexus #thợ cắm lan hồ điệp #hoa tết #chợ đêm lê duẩn #chỉnh trang hồ con rùa #giá vàng hôm nay #mỹ tấn công iran #đàm phán mỹ-nga-ukraine