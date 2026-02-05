Multimedia
Người dân đổ về chụp ảnh check-in Tết sau khi chợ Bến Thành “thay áo mới”

Sáng 4/2, quảng trường trước chợ Bến Thành chính thức mở cửa sau nhiều ngày chỉnh trang, hệ thống chiếu sáng được làm mới, thu hút người dân, du khách tham quan, chụp ảnh Tết Bính Ngọ.

Bản tin 60s ngày 5/2/2026 gồm những nội dung sau:

Người dân đổ về chụp ảnh check-in Tết sau khi chợ Bến Thành “thay áo mới”.

Xây khẩn cấp 2 bể ngầm khổng lồ, Hà Nội giải quyết tình trạng ngập úng.

Trung tá hy sinh, Cục Cảnh sát giao thông nói gì về vị trí đặt chốt kiểm soát?

Thủ phủ hoa Đà Lạt tất bật chăm chút các hoa cao cấp phục vụ thị trường Tết.

Thảm kịch cháy nhà lúc 1h sáng khiến ba mẹ con tử vong thương tâm.

Nga coi việc quân đội NATO tiến vào Ukraine là hành động thách thức.

Thông điệp đanh thép từ ông Trump khiến nỗ lực ngoại giao Mỹ và Iran lung lay.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo “hậu quả hủy diệt” nếu hiệp ước hạt nhân Mỹ - Nga hết hạn./.

#Chợ Bến Thành #Hà Nội ngập #Cục CSGT #Tai nạn giao thông #Trung tá hy sinh #Đà Lạt #Lâm Đồng #Hoa Tết #Cháy nhà #Hỏa hoạn #Hà Nội #Ngập úng #Chống ngập #Xung đột Nga-Ukraine #Nga #NATO #Ukraine #Donald Trump #Mỹ #Iran #Tình hình Trung Đông #Liên hợp quốc #Hiệp ước hạt nhân New START #Quan hệ Nga-Mỹ Tp. Hồ Chí Minh

