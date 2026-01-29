Thế giới
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lĩnh án 20 tháng tù giam vì tham nhũng

Theo Yonhap, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị kết án 20 tháng tù giam vì tội tham nhũng, sau khi tòa xác định bà đã lạm dụng ảnh hưởng chính trị để nhận hối lộ.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi giảm leo thang căng thẳng Mỹ-Iran

Rét đậm đẩy giá nhiên liệu tại Pháp tăng cao

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Chống tham nhũng chính trị #Xét xử cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc #Tình hình quan hệ Mỹ-Iran #Căng thẳng khu vực Trung Đông #Ảnh hưởng của thời tiết đến giá nhiên liệu