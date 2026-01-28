Thế giới
Pháp áp hạn chế đi lại với các nhà ngoại giao Nga, Moskva phản ứng gay gắt

Pháp đã chính thức thông báo cho Đại sứ quán Nga về việc thực thi quyết định của EU hạn chế di chuyển đối với các nhà ngoại giao Nga và thân nhân.

Minh Hiếu
Pháp áp dụng biện pháp EU hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga

Đức treo thưởng hơn 1 triệu USD truy tìm thủ phạm gây mất điện diện rộng tại Berlin

Người dân Australia thiệt hại gần 232 triệu USD do lừa đảo trong năm 2025

Minh Hiếu
(Vietnam+)
