Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Hàn Quốc họp khẩn, lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc mới đây đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Hàn Quốc họp khẩn, lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hàn Quốc họp an ninh khẩn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Trung Quốc - Nga tăng cường hợp tác quốc phòng và năng lượng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Hàn Quốc #An ninh Quốc gia Hàn Quốc #quân sự Hàn Quốc #Quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên #Quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc #Xung đột Triều Tiên-Hàn Quốc #Đàm phán Hàn Quốc-Triều Tiên #Xung đột Hàn Quốc Triều Tiên #Thỏa thuận Hàn Quốc Triều Tiên #Triều Tiên đáp trả Mỹ và Hàn Quốc #Căng thẳng Triều Tiên-Hàn Quốc #Triều Tiên tấn công mạng Hàn Quốc #Đối thoại Hàn Quốc-Triều Tiên #Đàm phán Triều Tiên-Hàn Quốc #Căng thẳng Hàn Quốc Triều Tiên

Podcast mới nhất