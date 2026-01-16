Multimedia
FLC muốn “hồi sinh” dự án nghìn tỷ “đắp chiếu” chục năm ở Thanh Hóa

Ủy ban nhân nhân tỉnh Thanh Hóa vừa giao các sở, ngành liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn FLC về việc triển khai dự án Khu đô thị Hoàng Long tại phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa.

Bản tin 60s ngày 16/1/2026 gồm những nội dung sau:

FLC muốn “hồi sinh” dự án nghìn tỷ “đắp chiếu” chục năm ở Thanh Hóa.

U23 Việt Nam nhận “cơn mưa” lời chúc chiến thắng từ cổ động viên Đông Nam Á.

Phá đường dây làm giả gas quy mô lớn, bắt 16 đối tượng ở Tây Ninh.

Quần thể Tam Chúc - Vân Long được đề xuất công nhận là Di sản Thế giới.

Miền Bắc sẽ chuyển mưa rét dài ngày.

Iran sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với mọi hành động từ phía Mỹ.

Nhà Trắng tuyên bố triển khai lính châu Âu ở Greenland là “vô tác dụng”.

Ông Trump thích thú khi được tặng huy chương Nobel Hòa bình./.

