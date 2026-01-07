Xã hội
Công an TP. Hồ Chí Minh: Xe SH 567.89 vi phạm bị tịch thu, biển số định danh được xử lý ra sao?

Sau khi Đội CSGT Bến Thành (PC08, Công an TP.HCM) tịch thu xe SH mang biển 567.89 do người điều khiển buông hai tay khi lái xe, nhiều ý kiến thắc mắc liệu chủ xe có mất biển số gắn trên phương tiện.

Bản tin 60s ngày 07/01/2026 gồm những nội dung sau:

Tịch thu xe SH 567.89 vi phạm, biển số định danh được xử lý ra sao?

Mở lại phiên xét xử vụ hành hung cô gái tại chung cư Sky Central.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ.

Băng giá bao phủ Fansipan khi nhiệt độ xuống âm 3 độ C.

Người dân Hà Nội đốt lửa trên vỉa hè, chống chọi với đợt rét đậm đầu năm.

Tổng thống Trump tuyên bố Venezuela sẽ chuyển 50 triệu thùng dầu sang Mỹ.

Mỹ thảo luận đưa ra một số phương án sáp nhập Greenland.

Anh, Pháp sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine sau lệnh ngừng bắn./.

(Vietnam+)
