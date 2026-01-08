Multimedia
Người thất nghiệp có thể được nhận 26,5 triệu đồng/tháng

Người lao động thất nghiệp có thể nhận trợ cấp tối đa khoảng 26,5 triệu đồng mỗi tháng theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Người thất nghiệp có thể được nhận 26,5 triệu đồng/tháng
Bản tin 60s ngày 8/1/2025 gồm những nội dung sau:

Người thất nghiệp có thể được nhận 26,5 triệu đồng/tháng.

Chi tiết vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả tại Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Phát hiện “kho báu vàng đen” ngoài khơi Việt Nam.

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Quốc Khánh giữa lúc rộ tin bệnh nặng.

Thời tiết TP. Hồ Chí Minh sắp lạnh hiếm thấy, có nơi thấp nhất 17 độ C.

Venezuela xác nhận đàm phán bán dầu thô cho Mỹ.

Mỹ liên tiếp bắt giữ tàu chở dầu liên quan tới Venezuela.

Ông trùm mạng lưới lừa đảo tỷ USD bị Campuchia dẫn độ về Trung Quốc./.

