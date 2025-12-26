Xã hội
Công an Hà Nội xác minh thông tin thanh niên thả chó tấn công một phụ nữ

Ngày 26/12, Công an xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ xô xát xảy ra trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn.

Công an Hà Nội xác minh thông tin thanh niên thả chó tấn công một phụ nữ
Bản tin 60s ngày 26/12/2025 gồm những nội dung sau:

Cầu thủ nào được dự đoán nhận được Quả bóng vàng Việt Nam 2025?

Xác minh thông tin thanh niên thả chó lao tấn công một phụ nữ.

Hot girl Thái Lan công khai mến mộ thủ môn Trần Trung Kiên gây chú ý.

Hà Nội xử phạt hàng chục xe tải vi phạm giờ cao điểm nhờ camera AI.

Xét xử vụ hành hung tại chung cư Sky Central Hà Nội.

Campuchia - Thái Lan cáo buộc nhau tấn công dân sự.

Mỹ không kích mục tiêu IS tại Nigeria theo đề nghị của Abuja.

Điện Kremlin phản ứng trước thông điệp Giáng sinh của Tổng thống Ukraine./.

#quả bóng vàng việt nam 2025 #thả chó tấn công phụ nữ #hot girl thái lan mến mộ cầu thủ trung kiên #xung đột campuchia-thái lan #mỹ không kích is #thông điệp giáng sinh ukraine

