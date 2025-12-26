Thông tin ban đầu về sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi

Sự cố tràn dầu trên địa bàn xã đã ảnh hưởng đến 18ha đất sản xuất và hồ nuôi tôm của người dân trên địa bàn thôn Thuận Phước và đang có nguy cơ làm phát tán, lan rộng.

Ngày 26/12, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sự cố tràn dầu trên địa bàn xã đã ảnh hưởng đến 18ha đất sản xuất và hồ nuôi tôm của người dân trên địa bàn thôn Thuận Phước và đang có nguy cơ làm phát tán, lan rộng.

Sự cố xảy ra vào sáng ngày 24/12, tại Phân kho 85/Kho 182/Cục Xăng dầu tại Dung Quất. Dầu DO đã chảy tràn ra khu vực cánh đồng và tràn vào dòng chảy Sông Đầm-Bầu Cá Cái.

Nguyên nhân ban đầu được xác định: Khi Phân kho 85, thuộc Kho 182, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, đang kết hợp với lực lượng kiểm định đồng hồ lưu lượng, tổ chức nhập dầu vào đơn vị, thì xảy ra sự cố.

Phía kiểm định chất lượng xăng dầu thao tác không đúng kỹ thuật làm dầu tràn ra ngoài phía mương nước của đơn vị./.