An Giang vận hành Cống âu thuyền Vàm Bà Lịch cắt đỉnh triều, ngăn mặn xâm nhập

Sáng 26/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang vừa ký ban hành thông báo về việc vận hành Cống, âu thuyền Vàm Bà Lịch trên kênh Ông Hiển Tà Niên (xã Bình An), nhằm chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2025-2026.

Chi cục Thủy lợi An Giang sẽ vận hành đóng Cống, âu thuyền Vàm Bà Lịch để cắt đỉnh triều trong đợt triều cường đầu tháng 1/2026, nhằm chủ động kiểm soát mặn xâm nhập, trữ ngọt, bảo đảm an toàn nguồn nước cho khu vực nội đồng.

Cụ thể, lịch đóng cống được thực hiện với nhiều khung giờ liên tiếp từ ngày 3 đến ngày 6/01/2026; ngày 3/1, bắt đầu đóng từ 1 giờ và kết thúc vào 7 giờ; ngày 4/1, bắt đầu từ 2 giờ và kết thúc vào 8 giờ; ngày 5 và 6/1, cùng bắt đầu vào lúc 3 giờ, kết thúc lần lượt 8 giờ và 9 giờ.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, cho biết tùy theo diễn biến thực tế của triều cường và độ mặn, Chi cục sẽ linh hoạt điều chỉnh thời gian đóng, mở cống cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả phòng, chống hạn mặn và an toàn sản xuất trong mùa khô tới.

Việc vận hành đóng Cống, âu thuyền Vàm Bà Lịch có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh mực nước triều dâng cao kết hợp với nguy cơ xâm nhập mặn sớm ngay từ đầu mùa khô. Công trình này không chỉ góp phần kiểm soát mặn hiệu quả mà còn hỗ trợ trữ nước ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân và cung cấp nguồn nước mặt cho các nhà máy nước trong khu vực.

Trong thời gian vận hành đóng cửa cống, cửa âu thuyền Vàm Bà Lịch, chờ mở cửa cống để lưu thông. Lực lượng chức năng sẽ bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, đồng thời tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện qua lại khu vực công trình.

