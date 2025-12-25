Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản Kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng 21 bị can về các tội “Nhận hối lộ,” “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Trong đó, về tội “Nhận hối lộ,” cơ quan điều tra đề nghị truy tố: Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũ), Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài), Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài), Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài)…

Về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona), Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3).

Riêng bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật Thành Đô) bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ.”

Theo kết luận điều tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đơn vị này còn có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Cục Quản lý lao động ngoài nước được giao làm đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo Bộ.

Lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Nguyễn Bá Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.

Theo đó, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.

Đồng thời, tự xây dựng quy trình thẩm định, trả lời không đúng quy định pháp luật được xem như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải chi phí đối ngoại.

Cụ thể, Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Sona.

Bị can Hoan thống nhất với bị can Tống Hải Nam nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp để duyệt cấp phép lao động xuất khẩu. Qua đó, Nguyễn Bá Hoan đã nhận hơn 5 tỷ đồng.

Còn Tống Hải Nam chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho 3 công ty là Hoàng Long, Sona, Incoop3 và chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình xin cấp phép để nhận tiền của doanh nghiệp. Bị can Nam đã nhận gần 8 tỷ đồng...

Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Sona và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã đưa hơn 15.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng không khai báo thuế với tổng số hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 241 tỷ đồng.

Từ năm 2021-2024, Công ty Sona đã đưa hơn 1.500 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan, Đài Loan (Trung Quốc).

Chủ tịch công ty Sona là Nguyễn Đức Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nghiêm Văn Định đã chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500-1.000 USD/1 người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.

Từ năm 2022 đến 2024, Công ty Incoop3 đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai, báo cáo thuế số tiền 6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật Thành Đô) đã làm trung gian "chạy" giấy phép trọn gói cho 14 doanh nghiệp, nhận 11 tỷ đồng của doanh nghiệp, hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng.

Bị can Sơn bị xác định đã môi giới hối lộ số tiền 5,3 tỷ đồng./.

