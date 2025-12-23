Truy tố Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ,” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

26 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỉ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỉ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 người bị hại.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử; phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án liên quan đến Shark Thủy Cơ quan điều tra khởi tố 19 bị can liên quan vụ án lừa đảo, nhận hối lộ tại Công ty Egroup, mở rộng điều tra từ năm 2015 đến 2023.