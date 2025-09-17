Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án liên quan đến Shark Thủy

Ngày 17/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty EGroup.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 1/12/2024.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 25/8/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng gồm: Phạm Thị Ngoan; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Trọng Vũ; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Hà Văn Tài (Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Egame) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh nêu trên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thời hạn khắc phục trước ngày 26/9/2025.

Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Quang Huy, Điều tra viên, số điện thoại 0967844475.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup./.

