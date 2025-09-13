Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng về tội "Mua bán người"

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Mua bán người."

Trước đó, ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công tỉnh Lào Cai tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của anh Sầm Văn Sung (sinh năm 2003, trú tại thôn Là 1, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) với nội dung: Anh Sung cùng 2 nạn nhân khác bị một số đối tượng dụ dỗ sang Campuchia làm thuê công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Tiếp nhận nội dung tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành điều tra làm rõ.

Theo kết quả xác minh, khoảng tháng 3/2023, Lưu Ngọc Huân (sinh năm 1990, trú tại tổ 4 Bình Minh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) và Cổ Thị Thứ (sinh năm 1989, trú tại số 030, đường Thanh Phú, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng đi sang Campuchia làm thuê tại công ty lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, do bị ép làm việc quá sức cũng như không đạt chỉ tiêu nên Thứ và Huân về Việt Nam.

Khoảng tháng 10/2023, qua lời giới thiệu của người quen, Huân làm thuê cho một người Trung Quốc gọi tên là “Đen” tại khu tự trị Kim Tài 5 Sihanouk - Campuchia.

Huân được phân công nhiệm vụ gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để làm quen những người Việt Nam sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua lôi kéo tham gia làm nhiệm vụ trên app, đầu tư tiền ảo…

Sau đó, “Đen” trao đổi với Huân về việc tìm thêm người ở Việt Nam sang làm tại công ty lừa đảo của mình, mỗi người giới thiệu sang làm việc “Đen” sẽ trả tiền công cho Huân là 500USD, đồng thời nếu tìm được nhiều người sẽ giao Huân làm tổ trưởng bộ phận (hoạt động lừa đảo), được trả lương "cứng" là 1.200 USD và hưởng % hoa hồng từ công việc của nhân viên.

Nhận lời của “Đen”, Huân trở về Việt Nam cấu kết với Cổ Thị Thứ và Lương Thị Sơn (sinh năm 1989, trú tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai) dụ dỗ 9 người tại tỉnh Lào Cai sang Campuchia làm thuê với lời hứa hẹn việc nhẹ, lương cao, nếu làm không thấy phù hợp có thể đi về và nhiều thủ đoạn khác để dụ dỗ, lôi kéo, dẫn dắt nạn nhân trong nước sang Campuchia.

Khi các nạn nhân cảm thấy không phù hợp công việc, muốn trở về Việt Nam, các đối tượng yêu cầu nộp tiền chuộc, bồi thường hợp đồng với công ty từ 1.200 - 1.500 USD.

Đáng chú ý, khi nạn nhân không có khả năng lao động ở công ty tiếp tục bị bán sang công ty khác, có nạn nhân còn bị chủ người Trung Quốc ép đi bán dâm.

Căn cứ kết quả tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị đối với Lưu Ngọc Huân, Cổ Thị Thứ và Lương Thị Sơn về tội "Mua bán người".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

