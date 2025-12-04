Hàng trăm tỷ USD tài sản thừa kế hứa hẹn tạo ra số lượng kỷ lục về tỷ phú mới

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hàng trăm tỷ USD tài sản thừa kế hứa hẹn tạo ra số lượng tỷ phú mới kỷ lục

ADB hỗ trợ khẩn cấp cho 3 quốc gia châu Á khắc phục hậu quả lũ lụt

Seoul đứng thứ 2 về tốc độ tăng giá trong số các thành phố lớn trên thế giới

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu