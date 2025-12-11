Kinh tế
Chatbot AI len sâu vào đời sống thanh thiếu niên Mỹ ở mức đáng báo động

Khảo sát trên 1.500 gen Z Mỹ cho thấy chatbot AI đã trở thành thói quen hằng ngày của nhiều em. Chuyên gia cảnh báo sự lệ thuộc này có thể ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi xã hội và an toàn học đường.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Chatbot AI len sâu vào đời sống thanh thiếu niên Mỹ ở mức đáng báo động

Ngành cơ khí Đức rơi vào chuỗi suy giảm dài nhất trong hàng chục năm

Amazon dự kiến đầu tư 35 tỷ USD vào Ấn Độ đến năm 2030

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

