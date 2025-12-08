Kinh tế
Cuộc chiến quyền lực AI chưa từng có đã bắt đầu, văn minh loài người thay đổi

Giáo sư Hàn Quốc Choi Jae-boong nhận định nhân loại bước vào thời kỳ chuyển đổi sâu sắc: AI chuyên biệt sẽ thống trị và những người “không có năng lực AI” sẽ tụt lại phía sau.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Siêu cạnh tranh giữa các cường quốc đẩy AI vào cuộc chiến quyền lực chưa từng có

Fed dự kiến tiếp tục kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2025

Hàn Quốc xem xét siết trách nhiệm pháp lý của sàn tiền số sau vụ tấn công mạng Upbit

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
