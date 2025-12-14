Kinh tế
Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Động lực cắt giảm lãi suất toàn cầu đang "hụt hơi"

Lừa đảo tài chính khiến người cao tuổi Mỹ thiệt hại 81,5 tỷ USD

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

