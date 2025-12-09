Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giữa Bộ Xây dựng và hai Ngân hàng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2664/QĐ-TTg ngày 8/12/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2021-2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương.

Theo Quyết định, điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2021-2025 của các dự án thuộc Bộ Xây dựng để điều chỉnh tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2021-2025 của các nhiệm vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2021-2025 được điều chỉnh thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, đúng mục đích, hiệu quả.

Có trách nhiệm hoàn thành các dự án điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng thời gian theo quy định của Luật Đầu tư công; không đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung thêm vốn ngân sách trung ương cho các dự án đã điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

Các bộ, cơ quan trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, xin cho.

Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan trung ương báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc về Bộ Tài chính trước ngày 30/11/2025.

Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Trước đó, trong Công điện số 237/CĐ-TTg ngày 6/12/2025, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân bổ số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án và có giải pháp quyết liệt, kịp thời đẩy mạnh thực hiện và giải ngân số vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm./.

Bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phó Thủ tướng điều chỉnh, giao bổ sung danh mục dự án và mức vốn từ nguồn điều chỉnh giảm trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng và Phú Thọ.