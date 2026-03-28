TP Hồ Chí Minh thăng hạng, lọt Top 15 Trung tâm tài chính triển vọng toàn cầu

Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận bước tiến đáng chú ý trên bảng xếp hạng toàn cầu, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính ngày càng gay gắt.

Theo bảng xếp hạng Global Financial Centres Index 2026 (GFCI 39) vừa công bố, Thành phố Hồ Chí Minh đạt vị trí thứ 84/120 trung tâm tài chính toàn cầu, tăng 11 bậc so với năm trước, dù chỉ tăng nhẹ 1 điểm đánh giá. Đây là một trong những mức cải thiện mạnh nhất trong nhóm các trung tâm tài chính tầm trung.

Trong khu vực ASEAN, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đứng thứ 3, sau Singapore (xếp hạng 4 toàn cầu) và Kuala Lumpur (hạng 42), đồng thời vượt qua Jakarta và Bangkok. Điều này cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới tài chính khu vực.

Trên phạm vi toàn cầu, New York và London tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu. Đáng chú ý, khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm tới 6 vị trí trong top 10, phản ánh sự dịch chuyển trọng tâm tài chính toàn cầu trong khu vực, song cũng cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều trung tâm tài chính bị suy giảm thứ hạng, Thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một "ngôi sao đang lên" của khu vực.

Khu vực lõi Trung tâm tài chính quốc tế ở bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ở hạng mục triển vọng, thành phố được xếp vào nhóm 15 trung tâm tài chính được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong vòng 2-3 năm tới, với 21 lượt nhắc trong 24 tháng.

Ở mục xếp hạng và đánh giá về FinTech, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức cải thiện đáng chú ý khi tăng 7 bậc, từ vị trí 90 trong GFCI 38 lên thứ 83 trong kỳ đánh giá lần này.

Chia sẻ với TTXVN về kết quả này, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) nhận định việc Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11 bậc trong một kỳ xếp hạng của GFCI là tín hiệu rất tích cực.

Theo ông, mức cải thiện này không chỉ đơn thuần là thay đổi về thứ hạng, mà phản ánh sự chuyển biến đồng bộ về nền tảng thể chế, độ sâu của thị trường cũng như kỳ vọng ngày càng cao từ cộng đồng tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh nhiều trung tâm tài chính toàn cầu gần như "đi ngang" hoặc chỉ biến động nhẹ, bước nhảy đáng kể của VIFC-HCMC cho thấy chiến lược xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đang đi đúng hướng.

Quan trọng hơn, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thăng hạng mà còn được xếp vào nhóm các trung tâm có triển vọng gia tăng vai trò trong 2-3 năm tới. "Điều này mang ý nghĩa chiến lược, vì GFCI không chỉ đo lường hiện trạng mà còn phản ánh kỳ vọng của thị trường.

Nói cách khác, VIFC-HCMC đang bắt đầu được "định giá lại" trên bản đồ tài chính toàn cầu, từ một thị trường cận biên sang một điểm đến tiềm năng cho dòng vốn quốc tế," Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân cho biết.

Song song với đà thăng hạng của Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng đang nổi lên như một ứng viên mới. Theo GFCI 39, Đà Nẵng được xếp vào nhóm "trung tâm liên kết" (associate centres) - gồm 17 địa điểm đang được theo dõi nhưng chưa đủ dữ liệu để vào bảng xếp hạng chính thức.

Đà Nẵng hiện nằm trong nhóm gần nhất đạt ngưỡng 150 đánh giá cần thiết, cùng với Fukuoka và Incheon. Nếu duy trì được sự quan tâm từ cộng đồng tài chính quốc tế, Đà Nẵng có thể sớm gia nhập bảng xếp hạng chính thức, qua đó hình thành một trục phát triển tài chính mới song hành với Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Mark F.Erikson, chuyên gia chiến lược toàn cầu về bảo hiểm, Tập đoàn BlackRock. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Ở góc độ dòng vốn, tín hiệu tích cực cũng đang gia tăng. Trong chuyến công tác tại New York, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với nhiều định chế tài chính toàn cầu. Các tổ chức lớn như BlackRock, Warburg Pincus, East West Bank… bày tỏ quan tâm tham gia phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Deutsche Bank cho biết mong muốn mở rộng hợp tác trong tài trợ thương mại, quản lý tài chính doanh nghiệp và phát hành trái phiếu chính phủ phục vụ hạ tầng. Trong khi đó, Morgan Stanley đề xuất tăng cường hợp tác trong IPO, huy động vốn, thị trường nợ và quản lý tài sản thay thế…

Được biết, Bảng xếp hạng GFCI được xây dựng dựa trên hệ thống 147 chỉ số định lượng cùng hơn 34.000 lượt đánh giá từ các chuyên gia tài chính toàn cầu. Báo cáo do Z/Yen phối hợp với China Development Institute thực hiện, sử dụng dữ liệu từ các tổ chức như World Bank và OECD, nhằm phản ánh toàn diện năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính./.

