Đồng bảng Anh duy trì gần mức cao nhất trong 10 tuần so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày 1/5, khi giới đầu tư đánh giá lại loạt quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn trong tuần qua.

Cụ thể, bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3606 USD/bảng và giảm nhẹ so với đồng euro, xuống 86,32 xu Anh/euro, sau khi đã tăng mạnh so với cả hai đồng tiền này trong phiên trước đó.

Các nhà phân tích tại ING cho rằng đà tăng bất thường của đồng bảng hôm 30/4 có thể xuất phát từ hoạt động điều chỉnh danh mục vào cuối tháng, khi các nhà quản lý quỹ cổ phiếu tăng tỷ trọng tài sản tại Anh sau giai đoạn thị trường này hoạt động kém hiệu quả trong tháng Tư.

Thanh khoản thị trường trong phiên 1/5 ở mức thấp do nhiều thị trường châu Âu nghỉ lễ. Tuy nhiên, tâm điểm trung hạn vẫn là cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) diễn ra trước đó một ngày.

Tại cuộc họp này, BoE giữ nguyên lãi suất, đồng thời cảnh báo về các rủi ro lạm phát liên quan đến xung đột tại Iran.

Ngân hàng này đưa ra nhiều kịch bản kinh tế khác nhau, từ khả năng cần tăng lãi suất mạnh tay cho đến trường hợp không cần điều chỉnh chính sách.

Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong những tháng tới. Ông cảnh báo rằng nếu chờ đợi các bằng chứng rõ ràng về áp lực lạm phát, BoE có thể sẽ hành động quá muộn.

Ông Bailey cũng cho biết không muốn phản bác kỳ vọng của thị trường về việc sẽ có ít nhất hai đợt tăng lãi suất trong năm nay, đồng thời mô tả lập trường chính sách hiện tại là “giữ ở trạng thái chủ động.”

Trên thị trường, khả năng tăng lãi suất vào tháng 6/2026 của BoE được đánh giá là “50-50,” trong khi giới đầu tư đang dự báo tổng cộng hai đợt tăng, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm, trong ba cuộc họp của BoE từ nay đến tháng 9/2026. Dù vậy, các chuyên gia nhận định mức độ bất định vẫn rất lớn.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, nếu nguồn cung hàng hóa từ Trung Đông sớm ổn định trở lại trong vài tuần tới, khả năng thắt chặt chính sách trong năm nay sẽ rất thấp, thậm chí không có đợt tăng lãi suất nào vào tháng Sáu tới. Ngược lại, nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu và khí đốt kéo dài trong nhiều tháng, đẩy giá hàng hóa lên cao, kịch bản tăng lãi suất sẽ trở nên khả thi hơn./.

