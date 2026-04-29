Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao

Ngày 28/4, Chính phủ Trung Quốc thông báo kể từ ngày 1/5 tới sẽ mở rộng chính sách miễn thuế quan tới tất cả các quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Trong thông báo, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc nêu rõ từ ngày 1/5/2026-30/4/2028, nước này sẽ áp dụng biện pháp thuế 0%, dưới hình thức thuế suất ưu đãi, cho 20 quốc gia châu Phi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và không thuộc nhóm các nước kém phát triển nhất.

Trước đó, kể từ ngày 1/12/2024, Trung Quốc đã áp dụng chính sách thuế quan 0% đối với toàn bộ danh mục hàng hóa từ 33 quốc gia châu Phi kém phát triển nhất có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Với chính sách mới, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên thực hiện ưu đãi thuế 0% đơn phương và toàn diện đối với tất cả các quốc gia châu Phi có thiết lập quan hệ ngoại giao với nước này./.

Trung Quốc dự kiến bãi bỏ thuế quan với phần lớn quốc gia châu Phi từ 1/5 Chính sách thuế suất 0% với 53 nước châu Phi được kỳ vọng thúc đẩy thương mại song phương và mở rộng hợp tác kinh tế giữa Bắc Kinh và các đối tác Lục địa Đen trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.