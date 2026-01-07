Ngoại trưởng Trung Quốc công du châu Phi, thúc đẩy thương mại chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến công du thường niên đến châu Phi, tập trung vào việc tiếp cận thương mại chiến lược ở khu vực miền Đông và miền Nam châu lục này khi Bắc Kinh tìm cách đảm bảo các tuyến vận chuyển quan trọng và các tuyến cung cấp tài nguyên.

Trong chuyến công du kéo dài đến ngày 12/1, Bộ trưởng Vương Nghị sẽ đến thăm Ethiopia, nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất châu Phi; Somalia, một quốc gia vùng Sừng châu Phi có vị trí thuận lợi trên các tuyến vận tải biển toàn cầu quan trọng; Tanzania, một trung tâm logistics kết nối khu vực Trung Phi giàu khoáng sản với Ấn Độ Dương; và Lesotho, một nền kinh tế nhỏ ở miền Nam châu Phi.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh "chuyến thăm nhằm mục đích làm sâu sắc thêm sự tin tưởng chính trị và song phương," đồng thời nói thêm rằng chuyến đi sẽ "tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nền văn minh lớn của Trung Quốc và châu Phi."

Theo giới quan sát, chuyến thăm nhằm nhấn mạnh vai trò của các quốc gia mà Bắc Kinh coi là đối tác kiểu mẫu, đồng thời hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là ở các nền kinh tế trẻ, ngày càng phát triển như Ethiopia, nơi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng 7,2% trong năm nay.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, với các khoản đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Đầu năm 2025, Bộ trưởng Vương Nghị cũng có chuyến thăm Namibia, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Chad và Nigeria./.

Mối quan hệ Trung Quốc-châu Phi đang trên đà phát triển Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, đã đưa ra cam kết và các kế hoạch cụ thể để giúp châu Phi đạt được những tiến bộ thực sự.