Thế giới

Châu Á-TBD

Ngoại trưởng Trung Quốc công du châu Phi, thúc đẩy thương mại chiến lược

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị công du nhiều quốc gia Đông và Nam Phi nhằm tăng cường tiếp cận thị trường, bảo đảm tuyến vận tải quan trọng và mở rộng hợp tác kinh tế song phương.

Hoàng Minh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến công du thường niên đến châu Phi, tập trung vào việc tiếp cận thương mại chiến lược ở khu vực miền Đông và miền Nam châu lục này khi Bắc Kinh tìm cách đảm bảo các tuyến vận chuyển quan trọng và các tuyến cung cấp tài nguyên.

Trong chuyến công du kéo dài đến ngày 12/1, Bộ trưởng Vương Nghị sẽ đến thăm Ethiopia, nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất châu Phi; Somalia, một quốc gia vùng Sừng châu Phi có vị trí thuận lợi trên các tuyến vận tải biển toàn cầu quan trọng; Tanzania, một trung tâm logistics kết nối khu vực Trung Phi giàu khoáng sản với Ấn Độ Dương; và Lesotho, một nền kinh tế nhỏ ở miền Nam châu Phi.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh "chuyến thăm nhằm mục đích làm sâu sắc thêm sự tin tưởng chính trị và song phương," đồng thời nói thêm rằng chuyến đi sẽ "tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nền văn minh lớn của Trung Quốc và châu Phi."

Theo giới quan sát, chuyến thăm nhằm nhấn mạnh vai trò của các quốc gia mà Bắc Kinh coi là đối tác kiểu mẫu, đồng thời hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là ở các nền kinh tế trẻ, ngày càng phát triển như Ethiopia, nơi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng 7,2% trong năm nay.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, với các khoản đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Đầu năm 2025, Bộ trưởng Vương Nghị cũng có chuyến thăm Namibia, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Chad và Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #Châu Phi #hợp tác thương mại #đầu tư #Vương Nghị #hợp tác Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thông điệp Năm Mới của Nhật hoàng Naruhito

Thông điệp Năm Mới của Nhật hoàng Naruhito

Nhật hoàng Naruhito,65 tuổi, xuất hiện cùng các thành viên khác của Hoàng gia, như Hoàng hậu Masako, 62 tuổi, và Thái thượng hoàng Akihito và thân mẫu là Hoàng thái hậu Michiko.