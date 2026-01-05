Thương mại điện tử thổi làn gió mới vào biên mậu Trung-Nga

Tại Trung tâm giám sát thương mại điện tử xuyên biên giới thuộc Khu Bảo thuế Tổng hợp Hồn Xuân, mỗi ngày hoạt động kiểm hàng hóa đều diễn ra hối hả giữa tiếng băng chuyền chạy liên tục và sự chính xác của các robot quét mã vạch.

Tem nhãn được dán, kiện hàng được phân loại, xe tải nối đuôi nhau xuất bến trong một guồng vận hành trơn tru, đưa hàng hóa đi theo “hành lang số” (còn được gọi là luồng xanh kỹ thuật số) để đến với người tiêu dùng trên khắp nước Nga.

Tọa lạc tại miền Đông tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) và tiếp giáp vùng Primorsky Krai của Nga, Hồn Xuân nổi tiếng là khu mậu dịch biên giới truyền thống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thành phố này đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đầu mối mới của mô hình “biên mậu số.”

Từ tháng 1 đến tháng 10/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới qua Khu Bảo thuế Tổng hợp Hồn Xuân đạt 8,73 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,24 tỷ USD), tăng 90,1% so với cùng kỳ năm trước đó, qua đó khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng mới của ngoại thương địa phương.

Ông Nghiêm Dư Thần, Tổng giám đốc một doanh nghiệp thương mại điện tử thoạt động tại Hồn Xuân, chia sẻ công ty của ông chuyên cung ứng các sản phẩm như máy tạo ẩm, máy pha càphê, thiết bị điện tử tiêu dùng và các sản phẩm mới nổi như máy in 3D từ Trung Quốc sang thị trường Nga.

Doanh nghiệp hiện vận hành gian hàng trên các nền tảng lớn của Nga như Ozon và Wildberries, xử lý khoảng 3.000 đơn hàng mỗi tháng, với doanh thu cả năm 2025 vượt 20 triệu nhân dân tệ.

Yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Trung Quốc “giữ chân” khách hàng Nga là dịch vụ chăm sóc khách hàng phản hồi nhanh. Đội ngũ nhân viên trực 24/7 để vận hành gian hàng và giải đáp thắc mắc. Sự nhiệt tình, nhanh nhạy đi kèm với ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian giao hàng, khi phần lớn đơn hàng sang Nga được giao trong vòng 9-13 ngày.

Không chỉ có hàng Trung Quốc đi về phía Bắc, các đặc sản của Nga như hải sản (sò điệp, cá tuyết, mực), dầu đậu nành và sữa bột cũng đang theo "con đường kỹ thuật số" để đi sâu vào thị trường nội địa Trung Quốc.

Thông qua các nền tảng dịch vụ biên mậu trực tuyến, cư dân vùng biên Trung Quốc có thể cùng nhau lựa chọn và mua sắm hàng hóa Nga một cách thuận tiện.

Hệ thống khai báo số hóa giúp các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi biên mậu, từ đó giảm chi phí nguyên liệu đầu vào và tăng lợi ích cho các nhà cung cấp phía Nga.

Đáng chú ý, hàng loạt biện pháp thực tiễn được tỉnh Cát Lâm triển khai đã thúc đẩy nhanh quá trình “vươn ra quốc tế” của các kiện hàng Trung Quốc.

Tại Hồn Xuân, tuyến hạ tầng dịch vụ (logistics) chuyên biệt của Cainiao sang Nga giúp các gói hàng dưới 31kg được giao nhanh chóng tới hầu hết các khu vực của Nga. S

ong song đó, vận tải đường bộ thương mại điện tử xuyên biên giới đã hình thành “hành lang trực tiếp” nối Hunchun với Vladivostok và Moskva.

Tại Trường Xuân - thủ phủ tỉnh Cát Lâm-một kênh hải quan chuyên dụng cho xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới đã giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình khai báo, kiểm tra và thông quan đối với các lô hàng nhỏ, phân tán.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu diện B2B (từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp) trực tiếp qua thương mại điện tử xuyên biên giới của tỉnh tăng vọt 207,8% so với cùng kỳ năm trước đó, cùng với hơn 200 doanh nghiệp mới gia nhập lĩnh vực này.

Thực tiễn tại thành phố biên giới Hồn Xuân cho thấy, “biên mậu số” Trung-Nga đang tiến triển vững chắc. Những “hành lang số” này ngày càng đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy phát triển chất lượng cao và mang lại thịnh vượng chung cho cả hai nền kinh tế./.

