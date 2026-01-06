Chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm chăn nuôi đủ cung ứng nhu cầu Tết Nguyên đán

Thông tin tại Họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vào chiều nay, 6/1, ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết đến thời điểm hiện nay, cả nước đã chuẩn bị được khoảng 8,66 triệu tấn thịt các loại và 21,4 tỷ quả trứng gia cầm cùng 1,3 triệu tấn sữa.

“Có thể khẳng định nguồn cung này đủ đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026,” Phó Cục trưởng Phạm Kim Đăng nhấn mạnh.

Ông Đăng cũng cho biết giá các sản phẩm chăn nuôi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới được dự báo ổn định, công tác điều hành, kiểm soát thị trường được triển khai chặt chẽ, dù nhu cầu tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Với thịt thịt lợn, ông Đăng nhấn mạnh để bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát đồng bộ từ khâu nguồn gốc con giống, giết mổ đến lưu thông sản phẩm ra thị trường.

Tại các tỉnh, thành phố lớn - nơi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, ông Đăng cho biết các đơn vị chức năng cũng đã phối hợp tổ chức kiểm tra thực tế nhằm đánh giá việc triển khai tại cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Việc huy động chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã cùng với lực lượng công an tham gia giám sát được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Tuy vậy, ông Đăng cũng thẳng thắn nhìn nhận, khó khăn lớn hiện nay là thiếu nguồn lực, nhất là nhân lực tại cơ sở. Do đó, hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm vẫn phụ thuộc rất lớn vào mức độ vào cuộc của từng địa phương.

Về diễn biến giá lợn hơi, ông Đăng cho biết hiện giá lợn dao động khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg và đang tăng theo quy luật thị trường hằng năm vào dịp cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng phục vụ Tết tăng cao.

“Dự báo trong thời gian tới, giá lợn hơi có thể tăng khoảng 5-10%, song nhiều khả năng sẽ không vượt mức 75.000 đồng/kg, với điều kiện công tác phòng, chống dịch bệnh được duy trì tốt và không xảy ra biến động lớn. Sau Tết Nguyên đán, giá được kỳ vọng sẽ dần ổn định trở lại,” ông Đăng thông tin.

Cũng theo ông Đăng, với mặt bằng giá hiện nay, người chăn nuôi đang có lãi khi giá bán cao hơn giá thành. Không chỉ lợn, chăn nuôi gia cầm cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, tạo động lực để người chăn nuôi tái đàn, duy trì tổng đàn phục vụ sản xuất. Đáng chú ý, giá gia cầm năm nay tăng cao hơn so với các năm trước.

Về nguồn cung, đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định dù dịch bệnh và thiên tai có ảnh hưởng nhất định, song không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Tổng số gia súc, gia cầm thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng đàn cả nước, không gây tác động lớn đến cân đối cung - cầu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cũng cho biết giá thịt lợn ở 3 miền (Bắc - Trung - Nam) hiện nay đang có xu hướng nhích tăng, nhưng không phát sinh vấn đề lớn./.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường vượt “bão kép,” duy trì đà tăng trưởng xanh Xuất khẩu nông-lâm-thủy sản trong năm 2025 đã lập kỷ lục 70 tỷ USD, đặc biệt là những chuyển biến rõ nét về phát triển xanh, góp phần giữ uy tín của nông sản Việt trên thị trường quốc tế.