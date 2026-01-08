Kinh tế

Kinh doanh

Brazil lập kỷ lục xuất khẩu thịt bò bất chấp thuế quan của Mỹ

Theo số liệu của Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, kim ngạch xuất khẩu thịt bò năm 2025 đạt 18,03 tỷ USD, tăng 40,1% so với năm 2024, trong khi sản lượng tăng 20,9%.

Diệu Hương
Một cửa hàng bán thịt ở Rio de Janeiro, Brazil. (Nguồn: Reuters)
Ngày 7/1, Hiệp hội Ngành công nghiệp xuất khẩu thịt Brazil (Abiec) cho biết năm 2025, xuất khẩu thịt bò của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đạt kỷ lục với 3,5 triệu tấn, bất chấp việc Mỹ áp thuế đối với mặt hàng này.

Theo số liệu của Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil (MDIC), kim ngạch xuất khẩu thịt bò năm 2025 đạt 18,03 tỷ USD, tăng 40,1% so với năm 2024, trong khi sản lượng tăng 20,9%.

Riêng thịt bò tươi sống chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3 triệu tấn, tăng 21,4%, mang về 16,61 tỷ USD.

Tính chung tất cả các chủng loại, thịt bò Brazil đã được xuất khẩu tới hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đa dạng hóa thị trường.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 48% tổng khối lượng, tiếp theo là Mỹ, Chile, Liên minh châu Âu, Nga và Mexico.

Chủ tịch Abiec Roberto Perosa khẳng định kết quả này phản ánh sức chống chịu và khả năng thích ứng mạnh mẽ của ngành thịt bò Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Brazil #xuất khẩu thịt bò #Mỹ áp thuế Brazil
