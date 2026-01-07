Tổng thống Donald Trump thông báo thu về hàng trăm tỷ USD thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 cho biết các biện pháp áp thuế mới mà nước này áp dụng đối với các đối tác thương mại trên thế giới sẽ giúp Mỹ thu về 650 tỷ USD, đồng thời lưu ý những chính sách thương mại này góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Phát biểu tại cuộc họp riêng dành cho các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Trump nêu rõ các khoản thu từ thuế quan giúp hỗ trợ hoạt động của nền kinh tế đất nước và ổn định thị trường chứng khoán.

Ông cũng khẳng định trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của mình, nền kinh tế Mỹ ghi nhận sự tiến triển, trong khi thị trường chứng khoán liên tục đạt mức cao kỷ lục theo từng tháng.

Trước đó, ngày 9/11, Tổng thống Trump từng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp thuế quan áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu, cho rằng chính sách này đã góp phần kiểm soát lạm phát và nâng giá trị thị trường chứng khoán Mỹ.

Ông cũng cho biết khoản thu từ thuế quan sẽ hỗ trợ giảm nợ công của Mỹ, hiện ở mức 37.000 tỷ USD, đồng thời đề xuất chi trả một khoản “cổ tức thuế” trị giá 2.000 USD/người đối với phần lớn người dân, ngoại trừ các nhóm thu nhập cao.

Tổng thống Trump đưa ra thông báo trên trong bối cảnh nhiều thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đã bày tỏ nghi ngờ tính hợp pháp của các mức thuế quan diện rộng do Tổng thống Donald Trump ban hành theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977.

Trước đó, các tòa cấp dưới đã ra phán quyết rằng chính quyền Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp thuế dựa trên đạo luật nói trên./.

