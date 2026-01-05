Bitcoin chạm đỉnh ba tuần, vượt ngưỡng kỹ thuật quan trọng

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới bitcoin trong phiên giao dịch ngày 5/1 tăng lên mức cao nhất trong ba tuần và vượt qua một ngưỡng kỹ thuật được theo dõi chặt chẽ, giữa bối cảnh các tài sản số đang có xu hướng bắt kịp đà tăng của cổ phiếu và kim loại quý.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này có lúc tăng 2,3%, lên sát mốc 93.000 USD/BTC vào lúc 6 giờ 34 phút sáng 5/1 (theo giờ New York, tức 18 giờ 34 phút ngày 5/1 theo giờ Việt Nam).

Đồng ether cũng tăng nhẹ trong khoảng thời gian này.

Đà tăng của bitcoin diễn ra trong bối cảnh giá vàng, bạc và thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt đi lên sau khi bất ổn ở Venezuela xảy ra vào ngày 3/1.

Đây là lần đầu tiên đồng bitcoin vượt mức biến động trung bình 50 ngày kể từ khi thị trường tiền mã hóa lao dốc hồi đầu tháng 10/2025, một trong những tín hiệu cho thấy đà giảm đang chững lại và giá tiền điện tử đang ổn định hơn.

Bất ổn tại Venezuela vào cuối tuần trước không làm suy giảm nhu cầu rủi ro của nhà đầu tư đối với các tài sản như cổ phiếu công nghệ, trong khi tiếp tục hỗ trợ giá vàng và bạc.

Bitcoin từng được coi là tài sản trú ẩn trong giai đoạn biến động, song cũng có thời điểm biến động cùng chiều với cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác. Trong quý 4/2025, bitcoin giảm 24%, trái ngược với diễn biến của vàng và bạc.

Theo ông Sean McNulty, trưởng bộ phận giao dịch phái sinh khu vực châu Á-Thái Bình Dương của công ty môi giới giao dịch tài sản số FalconX, đà tăng gần đây của bitcoin chủ yếu đến từ các công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tiền số, trong khi áp lực bán từ những nhóm như thợ đào bitcoin, các văn phòng quản lý tài sản gia đình giàu có và những quỹ đầu tư lớn vẫn ở mức thấp.

Bitcoin đã giao dịch trong biên độ hẹp suốt nhiều tuần qua, bỏ lỡ đợt tăng của thị trường chứng khoán trong kỳ nghỉ Giáng sinh và khép lại năm 2025 với mức giảm 6,5%.

Đồng tiền này nhìn chung cũng chưa có được mức tăng giá cao như kỳ vọng của giới đầu tư trong cả năm 2025, bất chấp hàng loạt chính sách thân thiện với lĩnh vực tiền kỹ thuật số được Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

Ngày 2/1, nhà đầu tư rót tổng cộng 471 triệu USD vào 12 quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin niêm yết tại Mỹ, mức cao nhất kể từ ngày 11/11, cho thấy tâm lý thị trường đang có sự cải thiện.

Ông Timothy Misir, Trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty tiền mã hóa BRN, nhận định: “Đây là một thị trường đang ổn định, chứ chưa phải tăng tốc. Những tuần tới sẽ cho thấy liệu dòng tiền mới có tạo ra được động lực bền vững hay thời gian vẫn là yếu tố chi phối diễn biến giá.”

Theo ông McNulty, giới giao dịch hiện theo dõi khả năng bitcoin bứt phá bền vững qua mốc 94.000 USD/BTC, trong khi giới phân tích coi 88.000 USD/BTC là mốc quan trọng để đánh giá rủi ro giảm giá./.

