Đồng USD khởi đầu năm 2026 giảm nhẹ, yen và euro ổn định

Trong phiên 2/1 tại châu Á, đồng USD đánh dấu khởi đầu năm 2026 khá yếu, tiếp tục giảm nhẹ 0,1% so với phiên trước, sau khi xuống giá so với hầu hết các đồng tiền khác trong năm ngoái.

Trong khi đó, đồng yen ổn định ở gần mức thấp nhất trong 10 tháng do các nhà giao dịch chờ số liệu kinh tế trong tháng này để đánh giá về lộ trình lãi suất.

Chỉ số USD, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với 6 đơn vị tiền tệ khác, giảm từ mức 98,35 trong phiên 31/12/2025 xuống 98,243.

Chênh lệch lãi suất ngày càng thu hẹp giữa Mỹ và các nền kinh tế khác đã phủ bóng đen lên thị trường tiền tệ, khiến hầu hết các đồng tiền tăng mạnh so với USD trong năm 2025, trừ đồng yen.

Đồng euro ổn định ở mức 1,1752 USD/euro trong những giờ đầu giao dịch của phiên này, sau khi tăng mạnh 13,5% vào năm 2025, trong khi đồng bảng Anh được giao dịch ở mức 1,3474 USD/bảng, sau khi tăng 7,7% trong năm ngoái. Cả hai đồng tiền đều có mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 2017.

Đồng yen được giao dịch ở mức 156,74 yen/USD, sau khi tăng chưa đến 1% so với đồng bạc xanh trong năm 2025 và dao động gần mức thấp nhất trong 10 tháng là 157,9 yen/USD vào tháng 11/2025, thời điểm có những lo ngại về sự can thiệp từ Chính phủ Nhật Bản.

Chỉ số USD giảm 9,4% trong năm 2025, mức giảm lớn nhất trong 8 năm, do việc cắt giảm lãi suất, chính sách thương mại thất thường và những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Các số liệu kinh tế, bao gồm báo cáo việc làm và số liệu thất nghiệp của Mỹ, sẽ được công bố vào tuần tới và sẽ là cơ sở để đánh giá về tình hình thị trường lao động cũng như mức lãi suất dự kiến của Mỹ trong năm nay.

Trong những tháng đầu năm, phần lớn sự chú ý sẽ tập trung vào việc ai sẽ là người được ông Trump lựa chọn cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo, khi nhiệm kỳ của người đứng đầu hiện tại là ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5/2026./.

Đồng USD hướng đến năm giảm giá mạnh nhất kể từ 2017 Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, hiện đứng ở mức 98,228 điểm, giảm tới 9,5% trong năm 2025.