Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với cựu lãnh đạo ngân hàng Sberbank của Nga

Ngày 30/12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với bà Alexandra Buriko, cựu Giám đốc Tài chính Ngân hàng Sberbank của Nga.

Bà Alexandra Buriko là một trong số các lãnh đạo cấp cao và thành viên hội đồng quản trị đã từ chức tại Sberbank ngay sau khi định chế tài chính này chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Trước đó, vào tháng 4/2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa bà Buriko cùng nhiều cá nhân và tổ chức của Nga trong các lĩnh vực ngân hàng, sản xuất quốc phòng và truyền thông vào danh sách trừng phạt.

Đại diện OFAC cho biết việc đưa bà Buriko ra khỏi danh sách trừng phạt được thực hiện theo quy trình hành chính thông thường nhằm đáp ứng đơn kiến nghị xem xét lại từ phía cá nhân.

Trước đó, vào tháng 12/2024, bà Buriko đã khởi kiện Bộ Tài chính Mỹ tại tòa án liên bang ở Washington với lập luận rằng việc duy trì lệnh trừng phạt đối với bà là không có cơ sở pháp lý, do bà đã chấm dứt mọi quan hệ với Sberbank chỉ vài ngày sau khi ngân hàng này bị áp đặt hạn chế.

Trong một diễn biến liên quan, hồi đầu tháng 12, chính quyền Mỹ đã ban hành giấy phép cho phép các thực thể và cá nhân của nước này thực hiện một số giao dịch nhất định với các ngân hàng lớn của Nga như Ngân hàng Trung ương Nga, Gazprombank, VTB Bank, Sberbank và Alfa-Bank. Tuy nhiên, các giao dịch này chỉ giới hạn trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự./.

