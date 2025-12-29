Tập đoàn Orion của Hàn Quốc chi 167 triệu USD mở rộng sản xuất tại Nga

Hãng thực phẩm và chăm sóc sức khỏe Orion Corp. (Hàn Quốc) vừa công bố kế hoạch đầu tư 240 tỷ won (tương đương 167 triệu USD) để mở rộng các cơ sở sản xuất tại Nga vào năm 2027, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm Hàn Quốc tại thị trường này.

Theo người phát ngôn của doanh nghiệp, Orion hiện đang vận hành hai nhà máy tại Nga, đặt tại Tver và Novosibirsk. Nguồn vốn đầu tư mới sẽ được tập trung vào việc mở rộng quy mô nhà máy tại Tver.

Quyết định mở rộng đầu tư được đưa ra dựa trên đà tăng trưởng mạnh mẽ của công ty tại thị trường Nga. Orion thành lập chi nhánh tại đây từ năm 2003, doanh số bán hàng lũy kế đã vượt mốc 1.000 tỷ won vào năm 2021 và dự kiến sẽ cán mốc 2.000 tỷ won trong năm nay.

Trong một động thái mở rộng thị phần mới nhất vào tháng trước, Orion đã bắt đầu phân phối sản phẩm bánh "Charm Bungeo," được tiếp thị với tên gọi "Bungo" tại Nga, tới khoảng 20.000 điểm bán lẻ địa phương, bao gồm chuỗi cửa hàng giảm giá Tander Hyper và hệ thống siêu thị Magnit.

Trên quy mô toàn cầu, Orion hiện vận hành 7 nhà máy tại Hàn Quốc và 11 nhà máy ở nước ngoài, trong đó bao gồm 6 nhà máy tại Trung Quốc, 2 nhà máy tại Việt Nam, 2 nhà máy tại Nga và 1 nhà máy tại Ấn Độ./.

