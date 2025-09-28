Nga công bố hai kịch bản dự báo kinh tế vĩ mô giai đoạn 2026-2028

Bộ Phát triển kinh tế Nga vừa đưa ra hai dự báo về sự phát triển của nền kinh tế Nga trong giai đoạn 2026-2028.

Theo kịch bản cơ sở, được Bộ coi là có khả năng xảy ra nhất, giả định tăng trưởng GDP 1,3% vào năm 2026, lạm phát giảm xuống mức mục tiêu 4% và tỷ giá hối đoái trung bình là 92,2 ruble/USD.

Kịch bản thận trọng được tính toán dựa trên thời gian chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài và sự suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục, do đó giả định các chỉ số kém lạc quan hơn.

Dự báo cơ sở giả định tăng trưởng GDP của Nga sẽ chậm lại vào năm 2025 xuống còn 1% sau mức 4,3% vào năm 2024 do nền kinh tế hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến (vào tháng 4, tăng trưởng GDP trong năm nay được dự báo là 2,5%).

Trong giai đoạn 2026-2028, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng lần lượt là 1,3%, 2,8% và 2,5%.

Lạm phát được dự báo là 6,8% trong năm nay và mục tiêu là 4% trong giai đoạn 2026-2028. Dự báo lạm phát đã tính đến các cải cách về thuế do Bộ Tài chính đề xuất, đặc biệt là việc tăng thuế VAT từ 20% lên 22% bắt đầu từ năm 2026.

Hoạt động đầu tư sẽ chậm lại trong năm nay trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, với mức tăng trưởng dự kiến đạt 1,7% sau mức 7,4% vào năm 2024, nhưng sang năm 2026, sẽ xuống âm 0,5%.

Trong giai đoạn 2027-2028, nếu tính đến độ trễ của chính sách nới lỏng tiền tệ, tăng trưởng đầu tư sẽ phục hồi, đạt lần lượt 3,8% và 3,3%.

Xuất khẩu phi dầu mỏ và khí đốt sẽ giảm 2,4% trong năm nay (sau khi tăng 2,3% vào năm 2024), và sẽ tăng trưởng trở lại trong giai đoạn 2026-2028, lần lượt đạt 3,3%, 5,8% và 5,9%.

Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt sẽ giảm 1% vào năm 2025 (sau khi tăng 2,7% vào năm 2024), và sau đó tăng dần: 2,9% vào năm 2026, 3,1% vào năm 2027 và 4,6% vào năm 2028.

Nhập khẩu sẽ giảm 2,4% trong năm nay và duy trì ở mức này vào năm 2026, và sẽ tăng trưởng trung bình 3,4% mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028.

Giá dầu thô Brent được dự báo sẽ dao động trong khoảng 70-72 USD/thùng. Đồng ruble sẽ dần suy yếu, từ mức trung bình 86,1 ruble/USD năm 2025 xuống còn 92,2 ruble/USD năm 2026, 95,8 ruble/USD năm 2027 và 100,1 ruble/USD năm 2028.

Trong số các rủi ro đối với dự báo mới nhất, Bộ Kinh tế nêu ra khả năng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu xuất khẩu của Nga. Điều này tạo ra rủi ro cho ngân sách về doanh thu dầu khí.

Rủi ro trong nước liên quan đến việc chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài, có thể tác động tiêu cực đến đầu tư và hoạt động tiêu dùng.

Những rủi ro này được tính đến trong kịch bản thận trọng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga dự kiến sẽ chậm lại: 0,8% vào năm 2026, 1,5% vào năm 2027-2028 và 1,9% vào năm 2028.

Tỷ lệ lạm phát trong kịch bản thận trọng giống như trong kịch bản cơ sở.

Tỷ giá hối đoái đồng ruble được cho là yếu hơn: trung bình 94,8 ruble/USD vào năm 2026, 99,3 ruble/USD vào năm 2027 và 104,2 ruble/ vào năm 2028. Giá dầu thô Brent sẽ vào khoảng 55-60 USD/thùng./.

