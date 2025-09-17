Thế giới

Mỹ và Liên minh châu Âu thảo luận biện pháp tăng cường sức ép với kinh tế Nga

EC sẽ sớm trình đề xuất cho gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu với Nga kể từ năm 2022; gói trừng phạt dự kiến bao gồm các biện pháp nhắm vào lĩnh vực tiền điện tử, ngân hàng và năng lượng.

Vân Anh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường sức ép lên nền kinh tế Nga do liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine (U-crai-na).

Theo bà von der Leyen, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào việc thúc đẩy nỗ lực chung nhằm tiếp tục gây áp lực kinh tế đối với Nga thông qua các biện pháp mới.

Bà cũng cho biết EC sẽ sớm trình những đề xuất cho gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga kể từ năm 2022.

Gói trừng phạt này dự kiến bao gồm các biện pháp nhắm vào lĩnh vực tiền điện tử, ngân hàng và năng lượng.

Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia thành viên, đã cấm phần lớn hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga sau năm 2022 và khối này đang lên kế hoạch chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga vào cuối năm 2027. Bà von der Leyen cho biết Brussels mong muốn đẩy nhanh tiến trình này.

Bà nhấn mạnh rằng nền kinh tế Nga hiện phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch, và nguồn thu này đang góp phần duy trì cuộc xung đột tại Ukraine.

Để hạn chế điều đó, EC dự kiến sẽ đề xuất thúc đẩy nhanh quá trình chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)
