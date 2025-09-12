Các nước đồng loạt bổ sung biện pháp trừng phạt Nga

Ngày 12/9, Chính phủ Anh cho biết đã mở rộng danh sách trừng phạt Nga, trong đó bổ sung 3 cá nhân và 27 pháp nhân vào danh sách đen. Ngoài ra, Anh cũng trừng phạt 70 tàu thuyền, cấm cập cảng nước này.

New Zealand cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới, trong đó có hạ đáng kể giá trần đối với dầu mỏ Nga (từ 60 USD xuống 47,6 USD/thùng) và mở rộng danh sách các đối tượng bị cấm vận, gồm 19 cá nhân và tổ chức, cùng 19 tàu thuyền.

Đây là những chủ thể bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động cung cấp vũ khí hóa học và các hệ thống thanh toán thay thế của Nga. Ngoài ra, biện pháp trừng phạt còn nhắm đến một số bên trung gian ở Triều Tiên và Iran.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 52 tổ chức và 10 cá nhân của Nga, cùng 3 tổ chức của Belarus do liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm hạn chế hoạt động thanh toán và giao dịch vốn.

Trong số các tổ chức của Nga bị áp đặt trừng phạt có Quỹ Akhmat Kadyrov, nhà máy sản xuất vũ khí Tula, đặc khu kinh tế Alabuga...

Trong khi đó, theo lời của quyền Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, ngày 15/9 tới, Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, với sự phối hợp của Mỹ. Đây là lần đầu tiên hai bên có sự phối hợp này kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Trước đây, các nước phương Tây cũng đã rất nhiều lần áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Moskva phản đối các lệnh trừng phạt này và có những động thái đáp trả./.

