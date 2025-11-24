Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm kích khi Mỹ biết “lắng nghe” Ukraine

Reuters đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/11 cho rằng việc Ukraine tham gia đối thoại với các đại diện Mỹ là điều tốt và lưu ý về những tín hiệu cho thấy đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang lắng nghe” Kiev.

Trong bài phát biểu hàng đêm qua video, nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ: “Hôm nay, những cuộc đàm phán đang tiếp diễn tại Thụy Sĩ. Các phái đoàn sẽ làm việc gần như đến tận đêm và sẽ có thêm báo cáo”.

Điều quan trọng là có một cuộc đối thoại với các đại diện Mỹ và có những tín hiệu cho thấy phái đoàn của Tổng thống Trump đang lắng nghe chúng ta”.

Trước đó, theo AFP, ông Zelensky đã phải cố gắng tìm cách lấy lại thiện cảm của người đồng cấp Mỹ Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine “không hề biết ơn” đối với những nỗ lực của Mỹ.

Tổng thống Trump viết trên nền tảng xã hội Truth Social: "Giới lãnh đạo Ukraine 'không thể hiện bất kỳ sự biết ơn nào với những nỗ lực của chúng ta'," ám chỉ kế hoạch của ông nhằm kết thúc gần 4 năm xung đột, vốn đáp ứng một phần yêu cầu của Moskva.

Vài giờ sau, Tổng thống Zelensky đăng trên trang mạng xã hội X: “Ukraine biết ơn Mỹ, biết ơn từng trái tim người Mỹ, và biết ơn cá nhân Tổng thống Trump vì sự hỗ trợ - bắt đầu từ các hệ thống Javelin - đã cứu sống người Ukraine.”

Tại Geneva, các quan chức cấp cao của Mỹ và Ukraine tiếp tục chỉnh sửa dự thảo kế hoạch 28 điểm, phía Kiev cho biết bản mới nhất đã bao gồm một số đề xuất của họ.

Nhà đàm phán Rustem Umerov, đồng thời là Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, chia sẻ: “Phiên bản hiện tại của văn kiện, dù vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, đã phản ánh phần lớn các ưu tiên then chốt của Ukraine.”

Bản kế hoạch ban đầu của Mỹ lồng ghép một số yêu cầu cứng rắn của Moskva, như buộc Ukraine phải nhượng lãnh thổ, cắt giảm quân đội và cam kết không bao giờ gia nhập NATO.

Kế hoạch cũng đề cập một số bảo đảm an ninh mơ hồ, cùng việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tái thiết Ukraine.

Ông Trump đã yêu cầu Ukraine chấp thuận kế hoạch trước ngày 27/11-Lễ Tạ ơn của Mỹ, nhưng cũng gợi ý có thể linh hoạt về thời hạn.

Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, quan điểm của Tổng thống Trump về cuộc chiến Ukraine thay đổi liên tục: từ ngợi ca Tổng thống Nga Vladimir Putin và gọi ông Zelensky là “kẻ độc tài,” sang áp đặt các biện pháp trừng phạt lớn nhằm vào Moskva và ám chỉ khả năng Kiev giành lại lãnh thổ./.

