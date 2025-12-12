Phần Lan mua tên lửa AMRAAM mới nhất của Mỹ để trang bị cho F-35

Theo Reuters, Phần Lan ngày 12/12 thông báo nước này sẽ mua các tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM từ Mỹ.

Trong thông báo, Chính phủ Phần Lan nêu rõ: “Lô tên lửa đầu tiên sẽ hỗ trợ việc triển khai phi đội F-35.”

Tuyên bố nhấn mạnh: “Thương vụ mua sắm này sẽ giúp Phần Lan có được phiên bản AMRAAM mới nhất và tiên tiến nhất, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa trong môi trường tác chiến của chúng tôi.”

Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài với Nga, năm 2022 đã đặt mua 64 máy bay tiêm kích F-35 do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất, với kế hoạch bàn giao đợt đầu vào cuối năm tới./.

