Tổng thống Mỹ: Nga và Ukraine đang tiến gần tới thỏa thuận hòa bình

Theo RIA Novosti, ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả Nga và Ukraine đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ: “Tôi nghĩ chúng ta đã tiến rất gần tới một thỏa thuận với Nga. Tôi nghĩ chúng ta cũng đã tiến rất gần tới một thỏa thuận với Ukraine.”

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng người dân Ukraine, ngoại trừ Tổng thống Volodymyr Zelensky, đều mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine về các bảo đảm an ninh bởi đây là yếu tố cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình./.

