Nga cáo buộc NATO gia tăng hoạt động do thám tại Bắc Cực

Theo Reuters và RIA Novosti, Tư lệnh Hải quân Nga Aleksandr Moiseev ngày 9/12 cáo buộc các nước NATO đã tăng đáng kể hoạt động do thám tại Bắc Cực.

Ông cho hay các máy bay săn ngầm đóng tại Iceland - gồm lực lượng Mỹ, Anh và Canada - đang hoạt động tích cực hơn nhiều.

Tư lệnh Hải quân Nga cũng đề cập đến kế hoạch của NATO triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát chiến lược tại Phần Lan, và chỉ trích mục tiêu của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là kiềm chế các hoạt động của Moskva ở Bắc Cực.

Ông Moiseev lập luận trong 5 năm qua, số cuộc diễn tập của nước ngoài tại Bắc Cực tăng 40%, và số chuyến bay do thám của máy bay NATO trong khu vực cũng tăng tương ứng 40%.

Tư lệnh Hải quân Nga bày tỏ hy vọng Chiến lược An ninh quốc gia mới của Mỹ, công bố ngày 6/12, sẽ định hình lại các ưu tiên đối ngoại và quốc phòng, qua đó thay đổi cách tiếp cận của Washington và các đồng minh, hướng từ đối đầu sang hợp tác tại Bắc Cực./.

Nga cảnh báo hoạt động quân sự của NATO ở Bắc Cực làm gia tăng rủi ro an ninh Moskva cảnh báo sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của NATO tại Bắc Cực đang làm gia tăng rủi ro an ninh với Nga, trong đó các động thái của Anh và Na Uy bị cho là đẩy khu vực vào vòng căng thẳng mới.