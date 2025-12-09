Thế giới

Châu Âu

Nga cáo buộc NATO gia tăng hoạt động do thám tại Bắc Cực

Tư lệnh Hải quân Nga Aleksandr Moiseev cho biết các nước NATO đã tăng đáng kể hoạt động do thám tại Bắc Cực, với số chuyến bay trinh sát và diễn tập trong khu vực tăng khoảng 40% trong 5 năm qua.

Binh sỹ Nga canh gác một khu vực tại căn cứ quân sự Nagurskoye ở Alexandra Land, Bắc Cực năm 2017. (Ảnh: Reuters)
Binh sỹ Nga canh gác một khu vực tại căn cứ quân sự Nagurskoye ở Alexandra Land, Bắc Cực năm 2017. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters và RIA Novosti, Tư lệnh Hải quân Nga Aleksandr Moiseev ngày 9/12 cáo buộc các nước NATO đã tăng đáng kể hoạt động do thám tại Bắc Cực.

Ông cho hay các máy bay săn ngầm đóng tại Iceland - gồm lực lượng Mỹ, Anh và Canada - đang hoạt động tích cực hơn nhiều.

Tư lệnh Hải quân Nga cũng đề cập đến kế hoạch của NATO triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát chiến lược tại Phần Lan, và chỉ trích mục tiêu của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là kiềm chế các hoạt động của Moskva ở Bắc Cực.

Ông Moiseev lập luận trong 5 năm qua, số cuộc diễn tập của nước ngoài tại Bắc Cực tăng 40%, và số chuyến bay do thám của máy bay NATO trong khu vực cũng tăng tương ứng 40%.

Tư lệnh Hải quân Nga bày tỏ hy vọng Chiến lược An ninh quốc gia mới của Mỹ, công bố ngày 6/12, sẽ định hình lại các ưu tiên đối ngoại và quốc phòng, qua đó thay đổi cách tiếp cận của Washington và các đồng minh, hướng từ đối đầu sang hợp tác tại Bắc Cực./.

(Vietnam+)
#Nga #NATO #Bắc Cực #hoạt động do thám #Mỹ #Anh #Canada Nga
Theo dõi VietnamPlus

Căng thẳng Nga-phương Tây

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.