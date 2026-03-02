Kyrgyzstan có thể kiện EU nếu bị áp trừng phạt do trao đổi thương mại với Nga

Ngày 2/3, trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, Phó Thủ tướng thứ nhất của Kyrgyzstan, ông Daniyar Amangeldiev, tuyên bố Kyrgyzstan sẵn sàng kiện Liên minh châu Âu (EU) nếu bị áp đặt lệnh trừng phạt vì hoạt động thương mại với Nga.

Theo ông Amangeldiev, quyết định này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Kyrgyzstan. Nếu quyết định như vậy được đưa ra, Bishkek sẽ sẵn sàng kiện EU ra tòa.

Ông Amangeldiev nhấn mạnh nền kinh tế của nước này tương đối nhỏ và Kyrgyzstan không thể để hình ảnh của mình bị ảnh hưởng như vậy.

Ông Amangeldiev cho biết thêm rằng Bishkek “có bằng chứng” về những hành động đã thực hiện để tuân thủ các yêu cầu của EU, trong khi Brussels “chưa đưa ra các cơ chế thích hợp” để Kyrgyzstan tuân thủ.

Các tài liệu của EU được trích dẫn trong bài báo cho rằng Kyrgyzstan bị cáo buộc bán các mặt hàng lưỡng dụng cho Nga, chẳng hạn như máy công cụ và thiết bị điện tử./.

