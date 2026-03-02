Multimedia

Việt Nam giành chức vô địch billiard carom 3 băng đồng đội thế giới 2026

Hai cơ thủ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã có màn thể hiện xuất sắc ở trận chung kết để mang về chức vô địch giải billiards đồng đội thế giới danh giá cho đội tuyển Việt Nam.

viet-nam-gianh-chuc-vo-dich-billiard-carom-3-bang-dong-doi-the-gioi-2026.jpg

Tại giải billiard carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 diễn ra từ 26/2-1/3/2026 tại Đức, hai cơ thủ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã có màn thể hiện xuất sắc ở trận chung kết trước hai cơ thủ chủ nhà, cùng nhau mang về chức vô địch giải billiards đồng đội thế giới danh giá cho đội tuyển Việt Nam.

Đây là thành tích đáng nể của billiards carom 3 băng Việt Nam khi trong 3 năm liên tiếp vào đến chung kết và mang về hai chức vô địch thế giới./.

