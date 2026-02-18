Bóng đá Việt Nam và lịch trình "bận rộn" với các giải đấu quốc tế trong năm 2026

Nhiều cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam sẽ tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế, với những đấu trường quan trọng như Vòng loại Asian Cup 2027, ASEAN Cup 2026 hay ASIAD 2026.

2026 hứa hẹn tiếp tục là một năm sôi động của bóng đá Việt Nam, khi nhiều cấp độ Đội tuyển Quốc gia tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế, với những đấu trường quan trọng như Vòng loại Asian Cup 2027, ASEAN Cup 2026 hay ASIAD 2026.

Với Đội tuyển Bóng đá Nam, trận đấu quyết định với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027 và Giải Vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2026 sẽ là những mục tiêu quan trọng trong năm nay.

Đội tuyển Nữ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung sẽ tập trung cho Vòng chung kết Asian Cup 2026 tổ chức tại Australia, trước khi hướng đến đấu trường ASIAD 20 tại Nhật Bản vào cuối năm./.

Trao thưởng U23 Việt Nam đoạt huy chương Đồng tại AFC U23 Asian Cup 2026 Tại AFC U23 Asian Cup 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, không bỏ cuộc, tinh thần đoàn kết và cống hiến những trận đấu giàu cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.