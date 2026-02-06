Vòng 13 V-League: 'Đại chiến' Hà Nội - Hải Phòng; Ninh Bình trở lại ngôi đầu?

Vòng đấu thứ 13 của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 7/2 đến 9/2/2026, trong đó tâm điểm chú ý sẽ là sân Hàng Đẫy - nơi đội chủ nhà Hà Nội FC (18 điểm, xếp thứ 6) tiếp đón đối thủ nhiều "duyên nợ" là Hải Phòng (20 điểm, xếp thứ 4).

Sau giai đoạn khởi đầu tương đối "ì ạch" (đến vòng 5 mới có chiến thắng đầu tiên), Hà Nội FC dần tìm lại phong độ ổn định dưới sự dẫn dắt của "thuyền trưởng" Harry Kewell, với những chiến thắng tưng bừng trước PVF-CAND (4-0) và mới nhất là trước Sông Lam Nghệ An (3-1) ngay trên sân Vinh.

Màn đấu trí giữa cựu danh thủ Liverpool và đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Chu Đình Nghiêm - huấn luyện viên từng có nhiều năm tháng gắn bó và hiểu rõ Hà Nội FC - hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn ở cuộc đối đầu nhiều "duyên nợ" này.

Dù không sở hữu trong đội hình nhiều "sao số" như các đối thủ cạnh tranh, "thầy" Nghiêm với chiến thuật "biết mình, biết người" vẫn đang giúp Hải Phòng thi đấu ổn định và nằm trong nhóm những đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu sớm, Ninh Bình FC (27 điểm, xếp thứ 2) với lợi thế sân nhà sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội khách Hoàng Anh Gia Lai (11 điểm, xếp thứ 10) để yên tâm "ăn Tết" với vị trí tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng, do đội đầu bảng Công an Hà Nội (29 điểm) sẽ đá trận đấu muộn với SHB Đà Nẵng sau Tết Nguyên đán 2026, diễn ra vào ngày 22/3.

Ninh Bình FC sẽ trở lại ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đại diện còn lại của bóng đá Thủ đô là Thể Công-Viettel (22 điểm, xếp thứ 3) sẽ trở lại sân Hàng Đẫy (do sân Mỹ Đình có lịch tổ chức sự kiện) để tiếp đón đối thủ ở nhóm cuối bảng là Sông Lam Nghệ An (10 điểm, xếp thứ 11).

Với chất lượng nhân sự vượt trội cùng phong độ ổn định dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Popov, Đội bóng áo lính sẽ hướng đến chiến thắng nhằm thu hẹp cách biệt về điểm số với hai đội dẫn đầu, tiếp tục "hâm nóng" cuộc đua vô địch V-League mùa giải năm nay.

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (11 điểm, xếp thứ 9) sẽ được thi đấu trên "thánh địa" Thiên Trường để tiếp đón đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (16 điểm, xếp thứ 7).

Bất chấp sự trở lại của "sát thủ" Xuân Son trên hàng công, Đội bóng thành Nam vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng khi để Đông Á Thanh Hóa cầm hòa với tỷ số 2-2 ở vòng đấu trước - trận hòa thứ 4 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mauro Jeronimo ở đấu trường quốc nội.

Nam Định vẫn đang gặp khó khăn dù Xuân Son (trái) đã trở lại sau chấn thương. (Ảnh: TXNĐ)

Hàng công cũng đang là "bài toán" khó với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi sau 12 vòng đấu, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh mới chỉ ghi được 9 bàn thắng - chỉ hơn 1 đội là Hoàng Anh Gia Lai (8 bàn). Nếu tiếp tục phung phí cơ hội, đại diện miền Trung có thể phải nhận "trái đắng" ở chuyến làm khách trên sân Thiên Trường.

Đội xếp áp chót là PVF-CAND (8 điểm) sẽ có chuyến làm khách đến sân Bình Dương, đối đầu với chủ nhà Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (12 điểm, xếp thứ 8).

Trong khi đó, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (20 điểm, xếp thứ 5) được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, tiếp đón đối thủ đang gặp khó khăn về nhân sự là Đông Á Thanh Hóa (9 điểm, xếp thứ 12)./.

