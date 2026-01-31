Futsal châu Á 2026: Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng viết tiếp lịch sử

Trận "chung kết" bảng B giải Futsal châu Á 2026 giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Futsal Thái Lan đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Chùa vàng.

Krit Aransanyalak ghi bàn thắng duy nhất ở cuối trận để mang niềm vui trọn vẹn về cho Đội tuyển Futsal Thái Lan.

Kết quả này giúp Thái Lan giành ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối trong khi Futsal Việt Nam xếp thứ 2 với 6 điểm.

Với vị trí nhì bảng B, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Giustozzi sẽ đối đầu đội nhất bảng A ở tứ kết - được xác định sau trận đấu giữa chủ nhà Indonesia và đội tuyển Iraq.

Phát biểu sau trận đấu với Thái Lan, huấn luyện viên Diego Giustozzi cho biết ông hài lòng với những gì mà đội tuyển đã thể hiện ở vòng bảng.

"Tôi rất hài lòng với những gì đội đã thể hiện ở vòng bảng. Phong độ cá nhân cũng như lối chơi tập thể đều được cải thiện theo từng trận. Riêng ở trận đấu hôm nay, tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và thực tế đã chơi tốt hơn đối thủ. Điều quan trọng là đội đã vào tứ kết với trạng thái rất tích cực," vị huấn luyện viên người Argentina chia sẻ.

Nói về lối chơi của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải đấu năm nay, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh sự toàn diện cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh: “Đội đang chơi thứ futsal đẹp mắt. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trước Kuwait, Lebanon và cả trong trận đấu vừa qua. Toàn đội đã sẵn sàng cho vòng tứ kết.”

HLV tuyển Futsal Việt Nam Diego Giustozzi. (Nguồn: VFF)

Nhận định về đối thủ sắp tới (Indonesia hoặc Iraq), ông Diego Giustozzi cho biết đây đều là những thử thách lớn với những đặc điểm rất khác nhau.

“Indonesia là đội bóng Đông Nam Á, có phong cách và cách tiếp cận trận đấu khá giống chúng tôi, trong khi Iraq là đối thủ hoàn toàn khác với lối chơi riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, khi đã vào tứ kết, cả 8 đội đều là những đội bóng mạnh nhất châu Á,” huấn luyện viên Giustozzi nhận định.

"Thuyền trưởng" của đội tuyển Futsal Việt Nam cũng khẳng định ông không đặt nặng vấn đề trong việc lựa chọn đối thủ tiếp theo của mình là đội nào.

“Tôi không muốn chọn đối thủ. Điều quan trọng nhất lúc này là cảm giác của đội bóng sau trận đấu hôm nay, và đó là cảm giác rất tốt. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ.”

Huấn luyện viên Diego Giustozzi cũng khẳng định tham vọng của đội tuyển không chỉ dừng lại ở tứ kết. “Chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng để vào bán kết và làm nên lịch sử. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đây là một tập thể rất trẻ, trong số 14 cầu thủ có tới 8 người lần đầu dự giải đấu của AFC, nhiều cầu thủ mới 20-21 tuổi. Tôi tin đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay."

Ngoài hai đội Việt Nam và Thái Lan, tứ kết Futsal châu Á 2026 cũng đã xác định được 5 đội bóng khác góp mặt, gồm Indonesia, Iraq (bảng A), Nhật Bản (bảng C), Afghanistan và Iran (bảng D)./.

