Chương trình “Xuân quê hương” - Bài ca kết đoàn của các dân tộc anh em

Từ ngày 01 - 28/02/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 2 với chủ đề “Xuân quê hương” giới thiệu hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ (2026).

Hoạt động điểm nhấn đầu tiên là chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” với sự tái hiện nghi thức rước Tê-vê-đa của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau; Không gian Tết cổ truyền vùng đất Nam Bộ; Không gian văn hóa Bắc Bộ với xuân về miền di sản xứ Thanh và xuân trên đất Tổ; Chúc phúc cầu an đầu năm mới Bính Ngọ; Không gian cồng chiêng - Mùa xuân đại ngàn Tây Nguyên, nghi thức dựng và hạ cây Nêu ngày Tết./.